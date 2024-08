La creciente llegada de personas y capitales es una buena noticia por sus implicaciones en las oportunidades laborales, la dinamización de la economía y los mayores recursos a disposición del Estado para cumplir con sus funciones en materia de desarrollo social. Sin embargo, estos fenómenos pueden representar más problemas que soluciones si no se gestionan de manera adecuada, con una perspectiva de sustentabilidad ecológica y de auténtica responsabilidad social. Como ya se ha señalado en este espacio, la relocalización es un medio y no un fin: atraer a las corporaciones que buscan establecerse más cerca de Estados Unidos sólo tiene sentido si presentan propuestas virtuosas en materia laboral, ambiental, fiscal y de encadenamientos productivos, y a condición de que no traigan consigo una nueva versión del modelo maquilador impuesto el siglo pasado, que creó empleos mal pagados y entornos sociales caracterizados por la marginación y la pobreza.

Tanto la llegada de nuevas empresas como la ampliación de actividades de las que ya operan en el país, así como la afluencia turística, tienen un impacto directo en el que quizá es el mayor desafío de México en el siglo XXI: garantizar el derecho humano al agua en un contexto de escasez que, de acuerdo con estimaciones científicas, se agudizará a causa del cambio climático. En la actualidad, durante los meses de estío la sequía alcanza hasta 70 por ciento del territorio nacional, y el país se encuentra entre los que sufrirán mayor estrés hídrico en las próximas décadas. Por ello, asegurar que los agentes económicos hagan un manejo correcto de los recursos es, sin exageración, un asunto de supervivencia.