Los espectáculos fueron explosiones de entusiasmo reprimido, avivados por la primera vista de un espectáculo a escala de estadio en Europa del Este. “Siempre hay ese fervor. Fueron escenas increíbles. Era la primera vez que veían un gran show de verdad. Fue algo bastante innovador”, comenta el bajista Steve Harris, quien recuerda algunas presentaciones con una presencia militar aún más intensa. “En particular, en un concierto teníamos autos blindados, pero esas personas se dieron cuenta rápidamente de que no íbamos a corromper a los jóvenes ni nada por el estilo, y realmente querían ser parte de la presentación.

Tal era (y sigue siendo) el amor de Europa del Este por el hard rock y el metal, que muchas de las canciones de protesta y una contracultura juvenil que rechazaba la amenaza nuclear de la guerra fría surgieron del metal. Cuando el Muro de Berlín cayó, en 1989, muchos metaleros argumentaron que Wind of Change, de The Scorpions, ayudó a derribarlo, con Iron Maiden haciendo las primeras grietas.

Con toda la música para jóvenes, hay un sentido de rebelión , considera Harris.

Una cosa cierta acerca de la música metal es que es fundamentalmente escapista , asesta Dickinson. Nadie necesita que le digan que vive en una sociedad autoritaria, eso lo sabe. No les des sermones sobre eso, simplemente ve y dales un buen rato porque eso los va a animar más que cualquier otra cosa .

Sin embargo, hicieron todo lo que pudieron de actividades extracurriculares , según las llama Dickinson. Recuerda que se encontró en la parte trasera de una camioneta que se dirigía a una fiesta y fue detenido por la policía de Varsovia para comprobar si llevaban documentos. Otra noche, el grupo irrumpió en una boda en un hotel y fueron invitados al escenario para tocar con la banda de la casa. No estoy seguro de que tuvieran idea de quiénes éramos , asegura Dickinson, quien tampoco sabía quién era él mismo, pues ya había descubierto el vodka polaco.

Cuando el velo de las borracheras se despejó, el mundo que vio la banda era gris. Las cinco ciudades polacas en las que tocamos en ese momento tenían un ambiente muy descuidado, muy gris, pobre y, en cierto modo, bastante triste para un país tan orgulloso , comenta Smallwood. En un momento cruzamos la frontera al amanecer en nuestro autobús turístico. La niebla y los cables fronterizos de las torres de seguridad parecían sacados de una película de espías .

Harris recuerda haber visto una cola de 100 metros para comprar pan en Gdansk. Fue sombrío , coincide Dickinson. La historia de Polonia es trágica. Ha permanecido separado como país durante más tiempo del que ha estado unido, así que el hecho de que estén juntos de nuevo es increíble .

Los lugares en que tocaron aún tenían la sombra del dominio nazi. En un largo viaje a través de Checoslovaquia, su autobús turístico fue detenido tres veces por agentes de policía que exigían sobornos disfrazados de multas falsas por exceso de velocidad. Cada 20 millas más o menos, aparecían más y nos detenían y exigían más dólares estadunidenses , dice Smallwood.

El rock une países

No obstante que Smallwood describe el heavy metal como elemento unificador entre países y lenguaje universal... de amistad y libertad , la banda está dispuesta a restar importancia a cualquier efecto que la gira de Powerslave pudiera haber tenido en la reducción de la brecha entre Oriente y Occidente.

No tuvimos que esforzarnos demasiado para construir el puente , señala Dickinson, sólo debimos construir la otra mitad para ir a encontrarnos con ellos. Los polacos tomaron su destino en sus propias manos; el muro cayó y todo el edificio de esa cosa autoritaria se desmoronó porque no tenía sustancia, no tenía base, nadie lo quería realmente. Europa del Este no lo quería .

Dickinson, licenciado en historia, es muy consciente de lo mucho que han retrocedido las cosas en los últimos años. Si miras un mapa de Europa ahora, se parece más a uno de 1914 que al de 2024 , comenta. “La composición política, las presiones, los diferentes nacionalismos, todo asoma la cabeza. Espero que los líderes de los países occidentales no caminen sonámbulos hacia algún tipo de catástrofe, por que renunciando o tirando dinero a las cosas; en algún momento alguien tiene que ponerse de pie y decir: ‘esto tiene que parar y puede que tengamos que luchar’”.

Reconoce, sin embargo, la esperanza y la luz que la banda llevó a una generación de roqueros oprimidos que vieron su llegada como símbolo de un puño de hierro que finalmente se convirtió en cuernos de diablo (como el que hacen con la mano los metaleros).

“Para los jóvenes, la gente que quería tener alegría y color, el rock era realmente el sonido de la libertad –agrega–. Éramos conscientes de que habíamos marcado una gran diferencia en la vida de esas personas. Probablemente todavía estén hablando de eso.”

Traducción: Juan José Olivares