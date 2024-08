Aun cuando el republicano Donald Trump llegara nuevamente a la Casa Blanca y aumentara aranceles a fin de combatir el avance de China, no sería un peligro para México “porque no pueden solos, no tienen el capital humano para satisfacer sus necesidades.

A pesar del panorama internacional y nacional, las inversiones se van a sostener en la industria , aun cuando hay retos como la inseguridad, la falta de facilidades para la inversión, las dudas sobre la seguridad jurídica, aranceles, o la insuficiencia de infraestructura.

México tiene grandes oportunidades para los siguientes años por la relocalización de las cadenas de valor y el crecimiento de las industrias automovilística y de electrodomésticos, entre otras.

El valor de la producción nacional de metales se calcula en 50 mil millones de dólares sólo en el sector automovilístico, muy competido con fundidoras de China, Turquía e India, cuyos precios son hasta 30 por ciento más bajos que los mexicanos, pero sus tiempos de entrega van de seis a ocho meses, mientras los nacionales son de sólo seis semanas.