Una melancólica nostalgia por el futuro revela el espectáculo Diptych: The Missing Door and The Lost Room, que presenta la compañía de danza teatro belga Peeping Tom el 16 y 17 de agosto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

Diptych muestra la forma en que diversos cuerpos, modismos y métodos de trabajo no sólo pueden superponerse, sino también nutrirse entre ellos. En esta trilogía, tiempo, memoria y premonición giran en torno a las ilusiones, utopías y amores perdidos de personajes cegados que representan su ficción. Se establecen fuerzas incontrolables a la deriva en cada etapa de su búsqueda.

En escena, los personajes están aislados, perdidos en la oscuridad que los rodea. La escenografía se concibió como tres sets de filmación sucesivos. Una triple huis clos (a puerta cerrada) en la que los protagonistas intentan en vano crear una nueva versión de su realidad ilusoria.

La compañía belga de danza teatro Peeping Tom fue fundada en 2000 por los coreógrafos Gabriela Carrizo y Franck Chartier, quienes con su colaboradora Eurudike De Beul crearon un proyecto de localización que tuvo lugar en una casa rodante Caravana en 1999, seguido de la película Una vida inútil, en 2000.

Mediante la iniciativa y la gestión de Ts’ook Danza Plataforma Escénica y de Flanders States of the Arts del Gobierno Flamenco, la compañía Peeping Tom llega por primera vez a Latinoamérica con Diptych: The Missing Door and The Lost Room, los días 16 y 17 de agosto a las 20 y 19 horas, en ese orden, al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Donceles 36, Centro Histórico).