Años después de su observación en la infancia, visitó Milán, Italia, donde me di cuenta de que dominaban las efigies masculinas. De ahí me enfoqué a analizar la figura de los hombres en el arte , refirió.

La pintora concluyó que lo principal es que los hombres no demuestren culpa de sentir, y que no tienen que demostrar o atarse a aspectos vinculados con la rudeza: Me gusta mucho ver el lado emocional del hombre; me llama la atención verlo en su sensibilidad, ver que siente como yo; a eso debemos aspirar las mujeres: a sentirnos uno con ellos .

Otra de sus grandes influencias fue el escritor chileno Roberto Bolaño, con su obra 2666, uno de cuyos capítulos se basa en los feminicidios cometidos en Ciudad Juárez.

“Si el hombre –y en un futuro espero sea así– no tuviera que hacer gala de su fuerza para demostrar su valía, ayudaría mucho a exterminar el machismo; todo mejoraría”, indicó la artista.

Otro enfoque en mi trabajo pictórico es una reflexión que llamo construcción-deconstrucción. Durante el proceso creativo empiezo con bocetos y fotografías de modelos tanto en el estudio como al aire libre. Después, descompongo lo que empecé y elaboro versiones con técnicas como acuarela, óleo, acrílico o digital. De este modo, construyo una nueva representación del hombre o deconstruyo el concepto de machismo , aseguró Quezada.

El público italiano pudo reflexionar sobre la transformación de la perspectiva de una mujer hacia la masculinidad; la pintora aseguró que la sociedad de ese país todavía arrastra aspectos restrictivos y discriminatorios hacia el género femenino, herencia del tradicionalismo, pero que está cambiando gracias a la participación de muchas artistas nuevas.

L’Uomo a Nudo permaneció hasta el 7 de agosto en el Isola SET del Palacio de la Regione de Milán, Italia, país con el que México cumple 150 años de relaciones diplomáticas.