Respecto de su personaje, Otra Persona, Aguilar desde un principio planteó al director su deseo de manejar una “masculinidad muy chillona: este machín que dice agarrar la onda cuando en realidad no puede ser así porque todo el tiempo necesita la protección de Una Persona (interpretada por Gabriela Aguirre). No obstante, en el momento de pensar que ella lo puede dejar, reacciona con un berrinche y dice: ‘quiero que sepas que si no estás conmigo, no puedes estar con nadie’.

De regreso, en el autobús, empecé a leer las obras, y cuando llegué a la de Misael, me encantó. Me gustó la forma de escritura, el estilo con que lo planteaba, esa cosa del teatro del absurdo. Una farsa muy sardónica, cruel, pero con esta cosa de la risa agria.

“Es una masculinidad muy narcisista. ‘Lo que importa aquí es que quien siente amor soy yo y no está bien que no respetes eso. Nunca vas a encontrar a nadie como yo, no te atrevas a dejarme. No porque te quiera, o me intereses, sino porque alguien como yo te está queriendo’.

“Es una masculinidad que quiere rehacerse, construirse, pero no lo logra. Hay un bagaje cultural muy fuerte que hace problemático ese proceso. De pronto, hay situaciones culturales, personales, familiares, complicadas de superar.

Estas reflexiones se vieron en el análisis de texto previo para que llegáramos a los ensayos con todo construido y se pudiera traducir a las acciones, las miradas, para no meter ese cochambre sicológico que luego ralentiza las obras. En busca de una situación se te puede caer un poco el ritmo. Necesitamos que tenga el tempo vertiginoso de la farsa.

Aguilar anota que Misael Garrido escribió la obra de 70 minutos de duración cuando tenía 25 años. Varios de los responsables del montaje casi le doblan la edad. Para el actor, ha sido muy divertido ver que personas de nuestra edad trabajamos un texto de alguien tan joven .

Le da mucho gusto que la obra se incluya en las conmemoraciones por los 30 años del Cenart, porque Aguilar es egresado de la primera generación de la Escuela de Teatro.

Personas haciendo cosas se presenta en el Foro de las Artes, del Centro Nacional de las Artes (avenida Río Churubusco 79, colonia Country Club). Concluye temporada el 18 de agosto.