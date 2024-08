Anaís Ruiz López

Periódico La Jornada

Martes 13 de agosto de 2024, p. 2

Explorar las violencias contra las mujeres durante la vejez es la propuesta de la artista Ana Gallardo (Rosario, Argentina, 1958), quien, a través de las retrospectivas de los fracasos y frustraciones de las maestras de la tercera edad, expone Tembló acá un delirio, en el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC).

En entrevista con La Jornada, Gallardo cuenta que en un momento reflexionó sobre lo que significa “ser menopáusica sin tener referentes, sin tener con quién hablar de eso; no había mujeres artistas viejas.

El arte es una herramienta de vida para mí, por lo que comencé a armar estrategias sobre cómo transitar por mi vejez, y empecé a trabajar con la Escuela de Envejecer, proyecto que reflexiona sobre los saberes que son aprendidos por nosotras y hacemos lo que no pudimos hacer en un momento dado. Es un rescate alucinante de todo aquello que estaba oculto, que estaba, pero nadie quería , detalló.

Gallardo explicó: “si querías ser bailarina y no podías, ahora lo estás haciendo, ven a dar clase de cómo lo haces ahora, porque no es lo mismo aprender a bailar cuando tienes 15 o 20 que cuando tienes 60, 70 años, sobre todo cuando todo el mundo te dijo: ‘no, no puedes, no sabes, no sirves’. Todas esas violencias se reúnen en esta exposición.

“La muestra arranca con la pieza Mi CV laboral, un audio en el que cuento lo que he hecho a lo largo de mi vida: trabajando para sostener mi práctica artística en un sistema donde la mayoría de las mujeres no vendíamos obra, no teníamos éxito, como los hombres. Esa grabación muestra otros formatos de trabajo, de vida, de cómo ser artista, ser mujer y sostenerte hasta llegar a medio vieja, en 2009, cuando lo hice.”

La artista describió que la exhibición tiene una “sala grande oscura compuesta por un paisaje que trabajé con María Us, mujer combatiente de origen guatemalteco, que ha luchado toda su vida hasta el proceso de paz en 1990. La conocí en una colaboración a finales de los años 80; ahora de viejas salimos a buscar a aquellas mujeres que tendrían mi edad y que compartían ese dolor del fracaso de las utopías de esa época. Viajamos y nos dedicamos a escribir; queríamos construir esa memoria.

“La exhibición está integrada por dibujos de carbón y videos que dan cuenta de ese viaje. La Escuela de Envejecer es una pieza escenario con gradas y muchos videos donde hay parte de la documentación de todos estos años y habrá una serie de activaciones con mujeres con las que estoy trabajando: clases de danzón, una demostración de la luchadora mexicana Lola Dinamita González y una sonidera. Las viejas estaremos en el escenario. ¡Qué fabuloso!”

¿Cómo van a desperdiciar nuestro saber?

Para la argentina, esta violencia ha cambiado: “poder compartir el proceso de envejecer con estas mujeres me hizo entender sobre problemas de los que nadie hablaba. Hoy ves a actrices de Hollywood diciendo que desde que empezaron a envejecer no hay papeles para ellas; eso es un cambio. La realidad es que cuando pasas a una edad ya no hay más trabajo; ser vieja no es ser inútil, seguimos viviendo.