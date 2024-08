Y

a se preparan en todo el mundo los ideólogos y los terroristas del liberalismo mass media armados con las calumnias y los retruécanos más confusos, para golpear desde todas partes la decisión gubernamental de cancelar provisionalmente WhatsApp y X. Ya se preparan los bombardeos de calumnias, las acusaciones, las andanadas de saliva hipócrita que reclamarán liberad de expresión para justificar libertad de agresión contra un pueblo en pie de lucha. Ya se anuncian los agoreros de la agresión contrarrevolucionaria; no podemos quedarnos a la espera.

No es suficiente cancelar las concesiones, la distribución y la comercialización de las redes sociales con sus cargas golpistas. No puede ocurrirnos (no debe) que las denuncias de Caracas se reduzcan a un episodio anecdótico, que se haga pasar por rabieta legalista, por capricho localista o por presa de las jaurías tergiversadoras asalariadas. Esa decisión nos involucra a todos, nos pertenece, nos compete y nos obliga a estudiarla, ampliarla, contextuarla y acompañarla. Hasta sus consecuencias últimas. Se trata de una oportunidad y un ejemplo para el mundo entero y deberíamos incluir sus alcances en las agendas y programas más inmediatos. No alcanza con la cancelación de las concesiones.

Desde las dictaduras digitales de WhatsApp y X (junto a otros muchos operadores golpistas) no sólo emprendieron una ofensiva de su libertad de expresión burguesa, ratificaron el proyecto de saqueo de recursos naturales que la derecha venezolana ha ofrecido a las jaurías trasnacionales a diestras y ultradiestras, con guarimbas y con campañas de violencia híbrida brutal contra las instituciones de la revolución... En fin, las redes sociales han perfeccionado tácticas cotidianas de golpeteo, calumnia, siembra de sospechas, descalificación y terrorismo emocional, de corte neofascista contra el proceso revolucionario venezolano. La revolución venezolana, que es gobierno democrático, está obligado a no conceder un ápice de terreno a la contrarrevolución mediática que se dispone a destruir lo mejor que el pueblo ha construido y lo mejor de su desarrollo. No concederle privilegios, ni impunidad, ni margen para la traición. Sin concesiones.