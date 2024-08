En tanto, Sheinbaum indicó: son libres de manifestarse, pero no por ello están en lo correcto. La representación proporcional se define con reglas que siempre se han utilizado, no hay sobrerrepresentación .

Al llegar hasta la ventanilla desde donde Sheinbaum saludaba a la gente, Gallardo le dijo que la reforma perjudica los derechos laborales de los empleados de ese poder.

Ante ello la morenista argumentó: no, a ver, para que lo difundas con tus compañeros: no se va a dañar ningún derecho laboral .

El trabajador replicó: “eso es lo que tenemos miedo (…) venimos desde la carrera judicial”.

Sheinbaum le comentó: no, dile a tus compañeros que no se les va a afectar, es más, van a tener oportunidad de ser jueces por medio de la elección. Puros amigos son los que andan ahí. No se afectarán sus derechos .