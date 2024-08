E

l pasado mes de abril en un foro organizado por la cadena SPAN, Joseph Stiglitz, Nobel de economía, comentó pasajes de su libro The Road to Freedom. Algunas de sus observaciones son pertinentes en esta coyuntura electoral en la que entre los temas más sobresalientes estará el proceso inflacionario que, según argumentan los republicanos y uno que otro economista seudoliberal, fue Joe Biden quien lo propició. El tema es más complicado desde el momento en que Kamala Harris escogió como compañero de fórmula al gobernador de Minnesota, Tim Walz, al que Donald Trump y los republicanos etiquetaron como izquierdista similar a Bernie Sanders . Harris tendrá que convencer que la política económica de Biden no fue la responsable directa del proceso inflacionario que ocurrió a consecuencia de la pandemia. En todo caso, sus medidas propiciaron que la economía estadunidense saliera del profundo barranco, y salvara a muchas familias de la quiebra. La dupla Harris-Walz ya ha sido definida por los sectores más conservadores como un peligro para los Estados Unidos por sus ideas socializantes y reguladoras . Será el espantajo que Trump y los republicanos usaran durante la campaña, a sabiendas que en buena parte de la sociedad la palabra socialismo es una especie de dictadura y traición a la democracia.