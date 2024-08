¿I

maginan el impacto que hubiera tenido la noche electoral del 2 de junio una declaración de la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD, Xóchitl Gálvez, en el sentido de que les habían robado 10 millones de votos? ¡Escándalo internacional! La comentocracia se hubiera lanzado a pedir la anulación del proceso. Sin embargo, Xóchitl se pendejió, para decirlo en sus palabras, llamó por teléfono a la ganadora, Claudia Sheinbaum, de Morena-Verde-PT, reconoció su triunfo y la felicitó. Marko Cortés la regañó, había vendido mal la derrota. Más de dos meses después sale con el cuento del robo de votos cuando el Instituto Nacional Electoral confirmó la victoria de Sheinbaum y el Tribunal Electoral Federal (Trife) validó los resultados de los 300 distritos electorales del país.

Triunfo inobjetable

Claudia Sheinbaum ganó con 36 millones de votos, ni sumando los de Xóchitl Gálvez y los de Jorge Álvarez Máynez la alcanzan. Este jueves el Trife le entregará la constancia de mayoría, según anunció Mónica Soto, su presidenta. Todas las impugnaciones fueron rechazadas. En el camino, el Tribunal multó con 32 mil 571 pesos a Xóchitl por calumniadora. Ayer, lo que resta de la marea rosa, hizo una minifestación afuera del edificio del INE. En febrero había salido a las calles a demandar que el INE no se toca , ahora hasta pidieron la renuncia de la presidenta Guadalupe Taddei. Sin embargo, es difícil que empañen el mérito de haber organizado la elección no sólo más grande, sino también la más limpia y transparente de la historia. ¿Contra qué fue la protesta? No quieren que Morena y aliados tengan la mayoría calificada en el Congreso.

