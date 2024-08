Agradecimiento por la formación académica

E

n nombre de más de 126 compañeros que accedieron a la Escuela Nacional Preparatoria y al Colegio de Ciencias y Humanidades, quiero hacer un reconocimiento al Instituto Coapa por los resultados obtenidos en el pasado examen de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems), sin duda su pedagogía y excelentes profesores nos dieron no sólo conocimientos, sino sobre todo una conciencia crítica de la sociedad.

Lanhi Carmina Jacinto Corona

Intromisión extranjera aún agobia a Venezuela

Venezuela sigue al frente

de titulares mundiales

con amenazas banales

con petición urgente

que abdique el presidente.

Nicolás Maduro tiene memoria

de injerencismo en su historia,

a Estados Unidos la ambición motiva

hay rotunda negativa

a que niegue su victoria.

Guadalupe Martínez Galindo

Denuncia daños ocasionados por empleados de la CFE

Vivo en Tepoztlán, Morelos, soy propietario de un terreno ubicado en la Cerrada del Gallo esquina con la Cerrada de Mariana en el llamado valle de Atongo de este municipio.

El pasado 8 de agosto una cuadrilla de la CFE (no tengo su identificación, pero fácilmente se reconoce a los empleados por la fecha y la ubicación) mutiló en forma irresponsable, insensible e innecesaria una gran cantidad de árboles en el terreno mencionado, pero no sólo las ramas que sobresalían de la barda (que no estorbaban ningún cable eléctrico o de telefonía), sino que con sus medios mecánicos destruyeron arboles dentro de la propiedad, bloqueando la entrada y causando daños a la barda.

Necesito reparar el menoscabo, pero trataré de dejar la evidencia el mayor tiempo que pueda para su verificación o su inspección, además, cuento con un registro fotográfico de los hechos.

Indignado por la forma brutal e insensible con que actuaron y por los daños causados exijo reparación del daño y castigo a los responsables.

Carlos Noriega F.

Discurso apocalíptico de la oposición ya no funciona, señala

¡Qué decepción! ¡No aprenden! Se vuelven a tropezar con la misma piedra. Los opositores al gobierno de México continúan con su discurso apocalíptico donde afirman que el país va directo a una dictadura totalitaria, que Morena va a destruir el Poder Judicial, que la narcopresidenta es títere del narcopresidente López, que Claudia Sheinbaum va a desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE) y se va a ir en contra la Iglesia católica.

A tanta vulgaridad e insensatez añaden que el peso se está desplomando y la economía del país está a punto de quebrar.

Los agoreros del catastrofismo no se han dado cuenta de que en el tocadiscos nacional –ese disco pesimista e irreflexivo– ya se rayó de tanto repetir su discurso dantesco; todos los ciudadanos decentes y pensantes –que obviamente incluyen a muchos que votaron por ellos– queremos oír propuestas y no berrinches de malos perdedores.