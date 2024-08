Merry Macmasters

El largometraje Llovizna (1977), de Sergio Olhovich (Sumatra, Indonesia, 1941), fue presentado en la Cineteca de las Artes dentro del ciclo Cine Creación, con la asistencia de este director mexicano y donde hubo una sorpresa . Ésta consistió en la proyección de un corto de 20 minutos con el mismo nombre, realizado por Olhovich en 1968 para recibirse de cineasta en la Universidad Panrusa Guerásimov de Cinematografía, en Moscú.

En una charla conducida por José Antonio Valdés Peña, Olhovich contó que para su trabajo de diploma se puso a leer cuentos mexicanos, y La llovizna, de Juan de la Cabada, lo cautivó . Como todo sucedía de noche, con lluvia, en el interior de un coche, no se comprometía con el paisaje ruso porque no se veía nada , de modo que, podía plasmar un ambiente mexicano .

Al principio del corto aparece un acueducto, como los hay aquí, que me sirvió para crear la atmósfera de México. Los magueyes que se ven los hicimos de cartón porque en Rusia no hay. La carretera era una vía abandonada en medio del campo. Pude filmar en español porque invité a actuar a alumnos mexicanos que estudiaban en otras universidades. El personaje principal, el chofer, es un actor ruso, quien, de acuerdo con el cuento, casi no hablaba, entonces se hacía pasar por mexicano .

Olhovich, anotó Valdés Peña, forma parte de una generación de directores egresados de las escuelas de cine que había en los países socialistas en los años 60 del siglo pasado. Sus alumnos salían con una formación en un cine políticamente comprometido .

Todos éramos casi de la misma edad , agregó el director. Era una época de mucho movimiento social y político. Todos veníamos con una conciencia de que había que hacer cine de corte social, diferente a lo que se producía entonces en México, como películas de cabareteras o muy fresas, totalmente desprendidas de la realidad de nuestro país .