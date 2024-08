Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Lunes 12 de agosto de 2024, p. 20

Entre abril y junio, los bancos que operan en el país comenzaron a observar una mayor demanda de financiamiento por parte de las empresas y las familias, por lo que anticipan que en los meses restantes del año la colocación de préstamos irá al alza, de acuerdo con datos del Banco de México (BdeM).

Según la más reciente Encuesta sobre condiciones generales y estándares en el mercado de crédito bancario correspondiente al segundo trimestre del año, elaborada por el banco central, de abril a junio los bancos con mayor participación de mercado reportaron en promedio un aumento en los segmentos de financiamiento a empresas grandes no financieras, pequeñas y medianas no financieras, intermediarios financieros no bancarios, tarjetas de crédito, financiamiento para compra de vehículos y personal.

Respecto a las expectativas de la demanda de crédito para el tercer trimestre de 2024, la banca comercial anticipa en promedio un aumento en los segmentos de empresas grandes no financieras, otros intermediarios financieros no bancarios y tarjetas de crédito. Por su parte, los bancos con mayor participación anticipan un aumento en los segmentos de pequeñas y medianas empresas y crédito hipotecario , detalló la institución.

El incremento de la demanda de financiamiento vendrá acompañado de una menor tasa de interés, toda vez que el pasado jueves el banco central disminuyó en un cuarto de punto porcentual la tasa de referencia –que marca el costo al cual se financian empresas y familias– para ubicarla en 10.75 por ciento, un nivel que no se observaba desde febrero del año pasado.