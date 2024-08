Afp y Ap

Periódico La Jornada

Lunes 12 de agosto de 2024

París. La gimnasta estadunidense Jordan Chiles debe devolver la medalla de bronce que recibió por el ejercicio de piso en los Juegos Olímpicos de París, después de que el máximo tribunal del deporte anulara una apelación que la colocó tercera.

El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció que asignaría el metal a Ana Barbosu, después de que la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) anunciara el sábado que respetaría la decisión de la corte y consideraría tercera a la rumana.

Es un sentimiento que apenas puedo expresar, no puedo creerlo. Cuando conocí la noticia temí que no fuera verdad, y en cuanto estuve segura, abracé a mis padres y llamé a quienes me habían ayudado , declaró Barbosu a medios de su país.

La decisión se produjo menos de 24 horas después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) anulara una apelación sobre la puntuación presentada por la entrenadora estadunidense Cecile Landi durante la competencia, que había elevado a Chiles al podio.

Creemos con firmeza que Jordan se ganó el bronce con justicia, y que se cometieron errores graves en la puntuación inicial por parte de la FIG y en el subsecuente proceso de apelación del TAS , respondió el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos.

El TAS dictaminó que la apelación de Landi para que se agregara 0.1 a la puntuación de Chiles, lo que la catapultó del quinto al tercer lugar, se produjo fuera del plazo de un minuto permitido por la FIG. El comité formado para evaluar el caso informó que la petición llegó un minuto y cuatro segundos después de que se presentara la puntuación.