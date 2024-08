Le siguió el tema Nightcall, acompañado por el productor y diyéi francés Kavinsky. La emoción se elevó con el tema If i ever feel better, correspondiente al primer disco de la agrupación francesa.

Después del musical, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, entregó la bandera olímpica al presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, quien a su vez la cedió a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ciudad que será la próxima sede de los Juegos Olímpicos, donde la llama se encenderá nuevamente en 2028 y que se disputarán del 14 al 30 de julio de ese año. Momento en que la cantante H.E.R. interpretó el himno nacional estadunidense.

Como de película, apareció el actor Tom Cruise desde lo más alto del estadio, quien descendió al escenario mediante un cable, emulando lo que hizo en las cintas Misión Imposible. Ya en el estrado se le cedió la bandera olímpica.

El histrión llevó la bandera en su motocicletas, con la cual subió a un avión que lo llevó a Los Ángeles, California. Desde la nave se lanzó en paracaídas para aterrizar en las famosa letras de Hollywood en la colina Monte Lee. El letrero fue modificado por el actor de 62 años para incluirle los aros olímpicos.

Dio inició la fiesta en las playas de Venice Beach, California, con la presentación de artistas oriundos de esa región norteamericana como Red Hot Chili Peppers con el tema Can’t stop. Le siguió la presentación de Billie Eilish, con Birds of a father. El acto concluyó con el rapero Snoop Dogg, con Drop it like its hot y The next episode, ese último tema en colaboración con el originario de Compton, California, Dr. Dre.

La cantante y modelo parisina Yseult cerró el espectáculo interpretando el clásico de Frank Sinatra My way, que se deriva de la canción francesa Comme d’habitude, compuesta por Jacques Revaux y Claude François.

La ceremonia dentro del Stade de France estuvo rodeada de grandes medidas de seguridad, especialmente después que se anularan los macroconciertos de Taylor Swift en Viena, donde logró desactivarse un plan de atentado yihadista.