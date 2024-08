A

parentemente, los eventos deportivos como la edición 33 de la Olimpiada, también llamados Juegos Olímpicos de París 2024, son una fiesta mundial. Asimismo, son un ejemplo de la otra contienda político-económica. Queda demostrado que el dinero invertido en la preparación de cada atleta redituará mucho más en otros aspectos, como la imagen de que a mayor cantidad de medallas obtenidas, más avanzado es su país de origen.

El deporte es un gran evento mundial y, por supuesto, un gran negocio. No obstante, es de admirar el talento, la fuerza y la motivación que mueve a cada participante a mostrar sus posibilidades, la dedicación y, sobre todo, la actitud ganadora.

El espíritu deportivo, puro y elevado a niveles de heroísmo humano, se refleja en una múltiple demostración por parte de los comités olímpicos, tanto de poder organizativo como de solidez económica y de alta capacidad de convocatoria, y hasta de creatividad y talento para exponer el avance de la tecnología para estos menesteres.

No sabemos si en realidad estamos hablando de un encuentro real y sincero de hermandad entre los pueblos del mundo. Nos quedan muchas dudas, por ejemplo, ¿por qué no compitió Rusia? ¿Por qué participó Israel? ¿Por qué algunos atletas no compitieron por sus países, sino por una bandera ajena? Opinaremos más adelante acerca de la fuerza que significan los juegos mundiales.

Por ahora, nos conformamos con que nuestros deportistas se acercan, cada vez más, a los primeros lugares. Tal vez, para la opinión pública, sólo la cantidad de medallas obtenidas hablan de los logros. Sin embargo, el alcance está en la cantidad de participantes y de los diferentes deportes a los que se presentaron. Es también de tomar en cuenta el lugar general que se obtuvo y la calidad de los contrincantes.

En otro asunto, China está demostrando su capacidad en todos los ámbitos. Es, sin duda, una potencia mundial. No importa si en el rubro comercial ha disminuido su ritmo de exportaciones. El país de Xi Jinping es el segundo líder en el orbe en el sector manufacturero.

El contrincante comercial más peligroso para Estados Unidos es precisamente su más cercana amenaza deportiva. Ambos compiten por la cantidad de medallas ganadas en los Juegos Olímpicos, y ambos también por los primeros lugares de exportación. ¿Quién ganará?