Y añade: “¿Cómo prevenir tal situación de fuerza mayor?… Otros colaboradores y clientes de la sucursal salvaron su vida simplemente saliendo de la misma: nuestra colaboradora María del Refugio, en cambio, optó por permanecer en dicha sucursal (a pesar de las advertencias de que algo malo pasaría y de que los perpetradores dieron la oportunidad de salir a colaboradores y clientes), en el área de oficinas y ni siquiera en la bodega (donde sí había extintores, los que no obstante en forma alguna podrían haber extinguido el incendio ante la magnitud de éste y de la peligrosidad de las sustancias empleadas)”.

La Jornada ha tenido acceso al expediente judicial. Para sorpresa de sus familiares, en la contestación, la empresa Oxxo afirma que María del Refugio decidió no salir de la tienda y quedarse en la oficina trasera donde estaba entrevistando a una joven que buscaba trabajo.

Ningún dinero me va a devolver a mi esposa. Ni idea tengo cuánto me tienen que pagar, pero pienso que es importante luchar. Es necesario buscar justicia porque es la única manera de que las tiendas Oxxo tomen conciencia de su responsabilidad y obligación de poner salidas de emergencia , afirma Holguín.

Cuando llegué, la tienda ya estaba en llamas, ya no me dejaron sacarla , dice Holguín López en entrevista con La Jornada; no sé cómo se le llame a lo que pasó. Pero la culpa no fue de mi esposa. Oxxo tenía que haber estado preparada para cualquier incendio con puertas de emergencia. Pero esas tiendas no tienen puerta de emergencia. Tienen una puerta trasera por donde meten la mercancía, y está cerrada por fuera porque tiene una cortina de acero .

Minutos antes se encontraba en la parte trasera de la tienda entrevistando a una joven que solicitaba trabajo. Sus compañeros y los clientes salieron de inmediato, pero ellas ya no pudieron huir del lugar porque las llamas lo impedían. Ambas murieron en pocos minutos por intoxicación.

Su esposo, el obrero Ángel Holguín López, escuchó por el celular el último suspiro de la mujer con quien había compartido 32 años de su vida. La puerta de atrás está cerrada por fuera y no puedo salir , le dijo ella tosiendo, afectada por el humo del incendio generado en la tienda.

Mi amor, hay mucho humo, ya no puedo respirar , fueron las últimas palabras de María del Refugio Gómez Ramírez, de 53 años, empleada de una tienda Oxxo, que fue incendiada por el crimen organizado en Ciudad Juárez, Chihuahua, y quedó atrapada por la falta de una puerta de emergencia.

▲ Ángel Holguín, esposo de la víctima, afirma que ella siempre le dio ganancias al Oxxo según sus inventarios mensuales; y siempre fue muy responsable con su trabajo durante 17 años . Foto La Jornada

Mi representada (Oxxo) es una empresa responsable que opera siempre no sólo dentro del marco de la ley, sino que cuenta con políticas y prácticas mejores a ésta; prueba de ello es que ofrece seguros de vida privados a sus colaboradores. Nuestra colaboradora María del Refugio era titular de un seguro de dichas características; esto, por sí solo, derrota cualquier insinuación o pretensión en el sentido de que se le condene por ser una empresa irresponsable, negligente y/o insensible , señala el documento de la contestación de la demanda.

Sin embargo, Ángel afirma que en dos años sus hijos no han podido cobrar el mencionado seguro de vida: Por más que han intentado, no les han pagado el seguro. A mis hijos, Oxxo sólo les dio el finiquito que correspondía por ley a mi esposa, como si ella hubiera renunciado .

Una vida nueva

Durante 17 años, Ángel acudió a la sucursal siniestrada de Oxxo a recoger a su esposa. Cuenta que incluso la ayudaba a meter mercancías por la puerta trasera, por eso conocía perfectamente la tienda.

El Oxxo contestó que mi señora se quiso quedar ahí, que no quiso salir, que no quiso salvarse. Es mentira. Obvio que ella quería salir, ni modo que hubiera preferido morirse. Lo que pasa es que no tenía por dónde salirse. Mi señora estaba adentro en un cuarto entrevistando a una chavalita que estaba embarazada que fue a pedir trabajo.

Cuenta que cuando llegó al lugar, la joven fue sacada con vida de la tienda por los equipos de rescate, pero su esposa ya había fallecido y la dejaron dentro. Al final, ambas murieron.

Dice la empresa en la contestación de la demanda que sí tienen ruta de evacuación, pero esa ruta es salir por la puerta principal. Ésa ni siquiera es ruta de evacuación.

La falta de compromiso social de la compañía les ha dolido mucho: Ella siempre tuvo buenos resultados en la tienda, siempre le dio ganancias al Oxxo según sus inventarios mensuales; y siempre fue muy responsable con su trabajo durante 17 años .

Al pasar el tiempo, él se dio cuenta de que el Oxxo siniestrado ya había sido reconstruido y abierto al público, nuevamente sin salida de emergencia: Me decidí a demandar no tanto por dinero, sino para que no les pase lo mismo a otras personas y otros trabajadores de Oxxo en caso de incendio. Todas las tiendas deberían tener puertas de emergencia .

Responsabilidad social

El abogado Oguer Enrique Sánchez Pérez, del despacho Lex Iusta SC, de Ciudad Juárez, Chihuahua, explica que la demanda busca una reparación justa para la familia de María del Refugio.

Fue una omisión de un deber de cuidado de Oxxo. El sufrimiento, la afectación e impacto a la vida de Ángel y sus hijos. La empresa no tenía salidas de emergencia apropiadas en caso de incendio.

Afirma que estaba encargada de turno y que ninguno de los empleados contaba con una capacitación para hacer frente a un incendio: La empresa dice que la tienda sí tenía extintores, el problema es que ninguno de los empleados sabía cómo usarlos. De nada sirvió tenerlos si no sabían utilizarlos. Nunca tuvieron un simulacro, un protocolo en caso de incendio en esta tienda de conveniencia .

Añade: Oxxo no cumple con lo establecido por las normas oficiales mexicanas que indican que todo ese tipo de negocios deben tener las salidas de emergencia despejadas y no obstruidas con mercancía, y un entrenamiento a sus empleados para saber cómo actuar en hechos como éstos .

Considera muy lamentable que en su contestación Oxxo responsabilice a su empleada de su propia muerte: La empresa afirma que ella fue la que se quiso quedar. Es algo totalmente ilógico, incongruente. Al estar en llamas el local, lo que ella y la otra joven querían, obviamente, era salir, pero estaba bloqueada una salida de emergencia, mientras la puerta principal estaba en llamas. Las dos víctimas no sabían qué hacer .

La batalla legal va a continuar: Nada se compara con la pérdida de una persona querida, no hay nada que lo compense, pero al menos que su familia reciba una compensación, que la empresa se haga responsable de sus omisiones y su negligencia .