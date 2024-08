La senadora agregó que a partir del primero de septiembre, cuando se inicia la nueva legislatura, se trabajará con la agilidad necesaria para aprobar el dictamen en San Lázaro y luego en el Senado. Habrá reforma, no hay nada que pueda obstaculizar que se lleve a cabo, luego de un largo debate, pero caminaremos con plena seguridad de que estamos haciendo lo correcto y que la mayoría del pueblo de México nos acompaña .

Descartó que los trabajadores del Poder Judicial que han realizado protestas durante los foros de discusión de la reforma intenten boicotear el proceso legislativo en la Cámara de Diputados.

Recordó que no pudo aprobarse en la pasada sesión de la Comisión Permanente un llamado a quienes laboran en juzgados y tribunales a que no se dejen engañar por quienes aseguran que la reforma violará sus derechos adquiridos, pero van a insistir, dijo, en llamar a que se mantenga la calma y que la discusión y el debate se privilegien, a fin de poder escuchar todas las voces sin violencia, sin mentiras, porque esto último no beneficia en nada .

Por otra parte, reiteró que no buscará repetir en la mesa directiva del Senado y que en cuanto la autoridad electoral defina a los legisladores plurinominales, convocará a la instalación de esa Cámara, lo que está programado para el 29 de agosto.