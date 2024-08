Emir Olivares Alonso

Domingo 11 de agosto de 2024, p. 4

Culiacán, Sin., El gobernador Rubén Rocha Moya rechazó los señalamientos que presuntamente hizo en una declaración Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, que apuntan directamente al mandatario estatal como partícipe de su captura.

No hay absolutamente nada que pueda vincularme con ese asunto. ¡Nada! Lo digo de manera tajante, contundente. ¡Nada! , subrayó ayer.

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y la futura mandataria federal, Claudia Sheinbaum, el gobernador afirmó que el día de la captura de Zambada se encontraba fuera de la entidad. Hay una presunta carta de uno de los apresados ese día 25 (de julio). Es una carta del señor Ismael Zambada, que junto con él fue capturado el joven Joaquín Guzmán López .

Comentó que en sus supuestos dichos, El Mayo menciona que fue convocado a una reunión en la que estarían, entre otros, el mandatario local y miembros del crimen organizado para resolver el conflicto en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), lo que quizás fue el gancho para que El Mayo acudiera, dijo.