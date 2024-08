Emir Olivares Alonso

Enviado

Periódico La Jornada

Domingo 11 de agosto de 2024, p. 4

Culiacán, Sin., En una alusión directa a la publicación del presunto testimonio de Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que no hay casualidad en las circunstancias ligadas a su captura.

La visita del mandatario y su virtual sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo, al estado fue marcada por la supuesta carta del capo, dada a conocer la mañana de ayer, en la que involucra al gobernador Rubén Rocha Moya en los hechos ligados a su aprehensión y traslado a Estados Unidos.

“No hay casualidad. Ayer (viernes) en la mañana nosotros estábamos pidiendo información, y al mediodía el embajador de Estados Unidos (Ken Salazar) reveló la versión que ellos tienen de estos sucesos aquí en Sinaloa, y hoy aparece esta carta (de El Mayo). Y resulta que estamos aquí, en Culiacán; pues de una vez vamos hablar del tema”, planteó el mandatario.

Tanto López Obrador como Sheinbaum respaldaron y expresaron su confianza en el gobernador sinaloense, quien minutos antes, en el mismo acto, rechazó no sólo su participación en la captura del capo, sino incluso estar citado a una supuesta reunión para resolver el conflicto en la Universidad Autónoma de Sinaloa, a la que El Mayo dijo haber acudido y desde donde habría sido llevado contra su voluntad a Texas.

El titular del Ejecutivo, la próxima presidenta y el gobernador encabezaron en esta capital la inauguración del Hospital General IMSS-Bienestar Dr. Bernardo J. Gastélum.

En ese contexto, el Presidente auguró que no va a parar , debido a que hay molestia por su proyecto de transformación tanto de la oposición conservadora en México como en algunos sectores de Washington. Hay esa tentación de querer meter las narices en todos lados .

Desde esta tierra, estigmatizada durante décadas por ser la cuna de la organización criminal fundada por El Mayo y su ex socio Joaquín El Chapo Guzmán, López Obrador celebró que el gobernador diera la cara y no dejara pasar siquiera un día para aclarar los señalamientos.

“Nosotros tenemos toda la confianza en el maestro Rocha (…) Y qué bien que se aclaró cuál es la situación, dónde estabas y que nunca fuiste convocado a ningún evento. ¡Más claro, ni el agua!”