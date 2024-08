Rosario Castellanos, trascendental en la historia del siglo XX

a grandeza de Rosario Castellanos queda expuesta de manera más evidente, en la aceptación y reconocimiento que ella hace en su libro Mujer que sabe latín… del otro género. Algo fundamental para que todos caminemos en conjunto.

Reconoce a cinco grandes mujeres y menciona a varias en ascenso. Pero todavía en ese tiempo de los setenta del siglo pasado (aunque por ahí sigue), la visión global del ser humano era con la palabra hombre.

Ella, en medio de sus críticas a ese género la utiliza y considera que la mujer sólo se plantea como un mito. Pero al final, cuando tiene que elegir en los libros de quienes la acompañarían a una isla desierta, aparte de Primero sueño de Sor Juana y rechazar con humorismo los de Proust, Mann y la Comedia Humana por pesados, escoge de Ruiz de Alarcón, Gorostiza, Sabines, Bonifaz, Pellicer, ¡puros hombres! y desde luego su propio libro Balún-Canán y los clásicos Popol Vuh, Chilam Balam y Xahil.

Tere Gil

Misiva a Charles Robert Darwin

Estimado Charles:

Tu teoría de la evolución es válida sin duda, pero el sentido hacia el que apuntaste, considerando en el escalón superior al ser humano, merece una reflexión.

Expongo: los pajaritos que vistan mi estanque cada mañana los considero superiores en la cadena de la evolución.

Argumento: no van a la escuela y saben todo lo que necesitan saber. No tienen seguro social y se curan. No van al supermercado y tienen despensa fresca. Viven donde les gusta, sin pagar renta. No siembran y tienen lo necesario. Van a donde quieren sin contaminar. Nada es de nadie y todo es de todos. Vuelan mejor que cualquier avión de última tecnología. No compran ropa y se visten bien todo el año. Inician el nuevo día cantando y lo terminan igual.

Francamente, en la evolución de las especies yo quisiera llegar a ser como un pájaro.

Querido amigo, tenías razón en tu pensamiento, pero pienso que la evolución la concebiste en sentido contrario. Te saludo en la eternidad donde nada nace, ni evoluciona, ni muere.

Carlos Noriega Félix

Urge un alto al genocidio de Israel contra Palestina

El atentado contra la escuela de Al Tabaín en la ciudad de Gaza dejó un saldo de 100 refugiados asesinados, 90 por ciento de ellos habitaban el edificio que en su mayoría eran personas de la tercera edad y menores.

Este cruel ataque marca un nuevo precedente en la escalada genocida que el sionismo lanza contra el pueblo palestino.

¿Cuándo va nuestro gobierno a cortar relaciones y a imponer una política real de sanciones, embargo militar y aislamiento a la entidad sionista?

Haga frío o calor, seguimos movilizados con el pueblo palestino y su resistencia.

Daniela González López y Eduardo Correa

Solicita reincorporar filosofía a la educación media superior

En estos días en que se ha puesto atención al tema del ingreso al bachillerato por parte de las y los jóvenes mexicanos, es necesario insistir en el llamado que ha hecho una buena parte de la comunidad filosófica reunida en el Comité Nacional en Defensa de la Filosofía (Conadefi) a las autoridades que acompañarán el proyecto educativo de la próxima administración encabezada por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y en particular al doctor Carlos Ramírez Sámano (subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública).

Lo que se ha solicitado es el rediseño del marco curricular común para que se garantice la enseñanza íntegra de filosofía, lógica, estética y ética.