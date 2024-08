Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 11 de agosto de 2024, p. 19

Buenos Aires., En una semana muy difícil para el gobierno del ultraderechista Javier Milei, una serie de situaciones están conmocionando a la población. Cuando se han incorporado casi 6 millones de argentinos a las cifras de pobreza en pocos meses, se denuncia que Fabricaciones Militares, empresa estatal, sería entregada a Estados Unidos y destinada a producir armas para la Organización del Atlántico Norte (OTAN).

De igual manera, se revela que el proyecto presidencial de liberar a los detenidos por crímenes de lesa humanidad fue acordado entre éstos y los diputados de la oficialista La Libertad Avanza que los visitaron recientemente.

Pero lo que ocupa las portadas de los medios de comunicación es la denuncia de Fabiola Yáñez, contra su ex esposo, el ex presidente Alberto Fernández, por presunta violencia de género, acoso telefónico y terrorismo sicológico .

Esto llevó al ex mandatario a renunciar a la presidencia del Partido Justicialista (PJ) y, antenoche, la policía allanó su departamento y se llevaron los teléfonos, computadoras y otros equipos para revisar sus mensajes. Fernández no puede salir del país ni comunicarse con su ex pareja.

La denuncia de Yáñez, que está en España con el pequeño hijo de ambos, se produce en el marco de una investigación sobre presuntos actos de corrupción en temas de seguros, que involucran al esposo de su ex secretaria.

La ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo una relación muy difícil con el ex presidente durante su mandato, se solidarizó con Yáñez estimando que el comportamiento del ex mandatario delata lo más sórdido y oscuro de la condición humana y que la misoginia, el machismo y la hipocresía no tienen bandera partidaria .

Todo se verá en la causa abierta, por el juez Julián Ercolini, que es uno de los jueces que integran el llamado Partido Judicial, que inventó causas y que también debía estar imputado por haber concurrido –con otros magistrados– a la casa de Joe Lewis, acusado por la cantidad de tierras compradas en la Patagonia y por apoderarse de un lago, además de tener una plataforma sobre el Atlántico en la que pueden aterrizar los aviones británicos de la base que tienen en Las Malvinas y, lamentablemente, la utilización del tema por la prensa y los políticos no permite que sea la justicia la que establezca la verdad.

Por otra parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que Estados Unidos tomaría control de Fabricaciones Militares, ubicada en Río Tercero provincia de Córdoba y se haría cargo del sector metalmecánico destinado a fabricar armas para la Organización del Atlántico Norte (OTAN.)

Denunciaron, además, que el gobierno nacional quiere reconvertir la figura de Sociedad del Estado a Sociedad Anónima, con lo cual puede ser vendida o entregada, en este caso al ejército de Estados Unidos.

Durante un plenario nacional de ATE y ante la preocupante situación que atraviesa Fabricaciones Militares, se decidió que esta entrega de unidades productivas se ubique dentro de la política de ajuste y desmantelamiento del gobierno de Milei.

Por otra parte, ayer se conoció que el ex ministro de Energía del gobierno de Mauricio Macri, Javier Iguacel, armó una empresa por medio de la cual se queda con cuatro importantes sectores de la producción petrolera.

A todo esto se añade que se han enviado dos nuevas cargas de oro del Banco Central a Gran Bretaña, por lo que se exige al gobierno declarar públicamente lo que está sucediendo en este caso, mientras el país está en caída libre económicamente y bordeando el estallido social.

Nota completa La Jornada OnLine en https://bit.ly/3M2JiO8 .