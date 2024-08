Aldo Anfossi

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 11 de agosto de 2024, p. 19

Santiago. Mes y medio después de un alzamiento militar, el presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció esta semana un referéndum para dirimir tres asuntos que castigan a su gobierno, y que el sistema político no resuelve, en un intento por viabilizar los 15 meses que le restan a su mandato.

Mediante un plebiscito, Arce decidió zanjar la cuestión de la reelección presidencial –foco de inagotable pugna con su otrora aliado, el ex presidente Evo Morales–, la distribución de las 130 diputaciones según la población de cada estado, y el subsidio a los combustibles, que cuesta al fisco 2 mil millones de dólares anuales.

La consulta no tiene aún fecha de realización y se desconoce la redacción exacta de las tres preguntas que se harán, las cuales deben pasar antes por control constitucional.

Y es que desde la intentona golpista del 28 de junio, las cosas parecen haber empeorado en Bolivia: una devaluación de facto de 100 por ciento de la moneda local, encareciendo el dólar desde ocho hasta 15 pesos bolivianos, aumenta la escasez de combustibles por atrasos en las importaciones.

Inflación, especulación, desabasto, protestas, bloqueo de carreteras y descontento social son una tormenta perfecta , dice desde La Paz, en diálogo con La Jornada, la politóloga Susana Bejarano, quien añade que el referéndum no soluciona la crisis estructural ni a corto o mediano plazo .

Subsidios a las gasolinas

Dirimir sobre la subvención a los combustibles servirá para ver cuán asentadas están las ideas estatistas o cuánto se ha instalado volver a recetas neoliberales, que en Bolivia están de moda; cuán afirmado está en la cabeza de los bolivianos el modelo económico, esa pregunta sirve para eso .