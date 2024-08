Afp, Reuters y Europa Press

Periódico La Jornada

Domingo 11 de agosto de 2024, p. 18

Caracas. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela empieza una fase de peritaje con las pruebas recogidas durante un recurso de amparo que solicitó Nicolás Maduro para certificar su victoria en los comicios del 28 de julio. Ayer informó también que emitirá una decisión de carácter inapelable.

El tribunal, acusado por la oposición de favorecer con sus sentencias al gobierno, llamó a comparecer a todos los candidatos (10) tras aceptar el recurso de Maduro, en medio de denuncias de fraude, con el fin de que esa corte certifique el proceso.

Caryslia Beatriz Rodríguez, presidenta de la sala electoral del máximo órgano de justicia, declaró ayer en desacato al ex candidato presidencial opositor Edmundo González por no acudir a la cita en esa instancia para presentar la documentación relacionada con las elecciones.

Los miembros de la alianza Plataforma Unitaria (coalición de partidos de la oposición) no consignaron material comicial alguno, argumentando que no poseen documentación del proceso , indicó la presidenta del TSJ ante periodistas e integrantes del cuerpo diplomático. Manifestaron que no tienen las actas y que no participaron en el proceso de traslado y resguardo de material , agregó.

Españoles respaldan legitimidad del proceso

En tanto, los observadores españoles acreditados ante las autoridades electorales resaltaron en un documento la legitimidad del proceso y el resultado que publicó el Consejo Nacional Electoral que dio como ganador a Nicolás Maduro.

Además, en ese texto denunciaron la campaña de injerencia e indebida presión externa sobre el proceso de votación venezolano, los hechos violentos y las manifestaciones de odio desatadas en redes sociales , con lo que se refieren a las agresiones contra los simpatizantes del Gobierno Bolivariano y asaltos a sedes de organismos públicos y organizaciones populares.

En el documento, suscrito por el secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, y el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, se criticó el llamado al golpe militar de la oposición y la autoproclamación como presidente electo del firmante de dicho comunicado, ex candidato Edmundo González Urrutia .

El informe concluye con el emplazamiento a todos los gobiernos del mundo a respetar la institucionalidad democrática del Estado de la República Bolivariana de Venezuela y su soberanía .

También, el representante permanente alterno de Venezuela ante la ONU, Joaquín Pérez, denunció ante ese organismo que en su país hay un golpe cibernético en curso y que más de 30 millones de ciberataques por minuto se han lanzado contra todos los portales gubernamentales desde el día de los comicios.

Aseguró que el ataque cibernético masivo se enmarca en una clara operación de desestabilización para generar un blackout informativo y consolidar un golpe de Estado cibernético contra las autoridades e instituciones constitucionales.