Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Domingo 11 de agosto de 2024, p. 17

Londres. Miles de británicos participaron ayer en manifestaciones antirracistas en reacción a los disturbios de extrema derecha que sacudieron a Reino Unido durante días a principios de mes.

Al final de una semana marcada por una respuesta judicial firme y una primera ola de manifestaciones antirracistas el miércoles, nuevas protestas tuvieron lugar en numerosas ciudades denunciando la violencia xenófoba e islamófoba.

Hubo concentraciones Belfast (Irlanda del Norte), donde la policía registró varios actos calificados de racistas esta semana, en Newcastle y Manchester, en Cardiff (Gales), Glasgow y Edimburgo.

En el centro de Londres miles de personas se concentraron frente a la sede principal del partido ultraderechista británico Reforma, que lidera Nigel Farage, convocadas por el grupo Álzate contra el Racismo.

Le dimos la vuelta a la violencia