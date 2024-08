Sin embargo, no hay ninguna garantía de que la reforma sea aprobada, por lo menos en los términos que interesan al gobierno de Boric, no hay piso político para ello.

Pero la derecha se ha opuesto rotundamente a ello, a fin de cuentas la individualidad es una característica principal del neoliberalismo, de modo que se atrincheró en que la totalidad del aporte patronal vaya a las cuentas personales.

El gobierno de Boric, entre ansioso y desesperado por algún acuerdo, fue cediendo sucesivamente, del seis se pasó a cuatro y dos; después a tres y tres, luego a dos y finalmente a un punto destinado a un fondo común. Pero la intransigencia de la oposición es absoluta: nada a ahorro colectivo.

Desde la coordinadora ciudadana No + AFP pidieron al gobierno retirar la reforma porque “se ha esmerado tanto en satisfacer a la derecha que su propuesta ya no significa ningún cambio a lo existente“; mientras que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) declaraba que no hay que insistir en una reforma que no va a tener impacto en las personas .

Bajo el eslogan con mi plata no , las AFP desplegaron una campaña comunicacional tergiversando que los 6 puntos extras no saldrían del patrón, sino del salario. Y también han hecho un lobby sin tapujo entre senadores y diputados, el más reciente denunciado esta semana por la ministra del Trabajo, Jeanette Jara, la existencia de una minuta para una vez más bloquear el proyecto gubernamental.

Tratar de presionar al Parlamento para que no avance una reforma previsional es una irresponsabilidad de marca mayor , dijo ella, mientras la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, acusó que se estaba tratando de intervenir en las definiciones de los parlamentarios en torno a los acuerdos alcanzados .

También el ministro de Hacienda, Mario Marcel, declaró que cuando vi esta minuta me pusieron muchas dudas respecto a si la Asociación de AFP era capaz de escribir y distribuir una minuta que es muy extrema y tiene juicios políticos sobre las intenciones que tendría el gobierno .

Lejos de cualquier arrepentimiento, las AFP insistieron en que están en su derecho de hacer presión.