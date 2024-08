De La Redacción

Domingo 11 de agosto de 2024

México cerró su participación en París 2024 con una desafortunada jornada al dejar escapar tres posibles preseas. El pentatleta y abanderado Emiliano Hernández, el taekwondoísta Carlos Sansores y el clavadista Randal Willars fueron promesa de medalla, pero los yerros les impidieron alcanzar la gloria olímpica.

Hernández fue ayer el mejor de los tricolores al remontar siete puestos para terminar en el cuarto lugar general, con un total de mil 532 unidades, apenas cuatro por debajo del italiano Giorgio Malan, quien se llevó el bronce.

Además, impuso récord mundial en la prueba de tiro-carrera (laser run), con 720 puntos; en esgrima (210 más 12 de bonificación) y en la natación con 304 también tuvo un relevante desempeño. El único error fue en la prueba de equitación, donde recibió una pena-lización que después tendría un mayor costo.

Los logros deportivos y un legado familiar le daban mayor peso en la búsqueda de la presea. La medalla de bronce que ganó su hermano Ismael en el pentatlón moderno en Río 2016 lo motivaron de tal manera, que el año pasado alcanzó el reconocimiento con una plata en el Campeonato del Mundo

No es suficiente quedarnos cerca. Una disculpa a mi familia, a mi equipo, a México por no haber sido capaz de darles esa alegría que esperaban de mí. No pude responderle (a Ismael) como esperábamos , lamentó antes de soltar un llanto con la frustración de no haber subido al podio. Sin embargo, en ese momento fue sorprendido por su hermano Ismael, quien en un gesto de empatía y cariño lo consoló con un abrazo.

Un cuarto lugar olímpico muy pocas personas lo han obtenido. Es la segunda mejor actuación de México y es digno de celebrar, como familia logramos resultados históricos , dijo Ismael al valorar el esfuerzo de su hermano.

El egipcio Ahmed Elgendy, uno de los favoritos tras haber liderado la prueba en las semifinales, se llevó el oro con récord mundial al culminar la competencia con mil 555 puntos, mientras el japonés Taishu Sato se llevó la plata, con mil 542 unidades.

Las mexicanas Mariana Arceo y Mayan Oliver no pudieron avanzar a la ronda decisiva por las medallas en el pentatlón femenil. Oliver terminó en el lugar 11 de la semifinal con mil 386 unidades, mientras Arceo culminó en el penúltimo puesto en la semifinal B (mil 74 puntos).

Taekwondo, sin metales

En el taekwondo tampoco se cumplió el anhelo por retornar al podio. Carlos Sansores, quien llegaba como subcampeón del mundo, dejó escapar el bronce en la categoría de +80 kilogramos al caer frente al marfileño y campeón del orbe Cheick Sallah Cisse, en lo que fue una redición de la final del Mundial 2023 de la especialidad.

Me deja una tristeza porque le prometí una medalla a mi país , apuntó Sansores. Ante los señalamientos de una falta de habilidad y energía señaló: evidentemente estaba muy cansado, no puedo negarlo, a veces es parte de la estrategia que te veas cansado para que el rival venga. Es mostrar 50 por ciento cansado y otro 50 haciendo al juego .

Sansores, de 27 años de edad y quien difícilmente podría llegar a Los Ángeles 2028, era el último taekwondoísta tricolor en París después de que fue eliminada hace unos días Daniela Souza.

Así, México cumplió dos ciclos olímpicos consecutivos sin ganar una medalla en esta disciplina cuando era considerado potencia después de haber obtenido siete metales, tres de ellos con María del Rosario Espinoza (oro en Pekín 2008, bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016).

Sansores, quien se presentó con una máscara de luchador en honor a la cultura mexicana, accedió a la pelea por el bronce por la vía del repechaje, después de caer en los cuartos de final ante el iraní Arim Salimi, quien después se coronó en esta categoría.

Willars deja escapar una presea

Un yerro en el último salto le costó la medalla a Randal Willars en la prueba individual de plataforma de 10 metros al terminar en la quin-ta posición, mientras Kevin Berlín se ubicó en el noveno puesto (420.65 puntos).

Tenía confianza en hacer ese salto, pero no fue así. Sigo firme en que fue una decisión correcta. Ese clavado me dará muchas victorias en el futuro , indicó Willars.

Randal se mantuvo en los primeros lugares casi toda la competencia, incluso antes de la sexta ronda se encontraba en el segundo puesto casi con el metal asegurado. No obstante, el nerviosismo lo venció en el último clavado, por el cual recibió una baja calificación y lo relegó del podio con 478.40 unidades.

El chino Yuan Cao se llevó el oro con 547.50 puntos para concretar la barrida histórica que pretendía el país asiático en esta disciplina al ganar las ochos pruebas. El japonés Rikuto Tamai se quedó con la plata al sumar 507.65, mientras el australiano Noah Williams (497.35) fue bronce.

Las ondinas Nuria Diosdado y Joana Jiménez terminaron en el lugar 12 de la competencia de dueto de natación artística. En la rutina libre, las tricolores hicieron una presentación con la temática de libertad y con la cual obtuvieron un total de 471.5946 unidades. China se impuso en la competencia.

En el golf, Gaby López cerró en la posición 29 y María Fassi se situó en el lugar 58 general, mientras Austin Gómez fue eliminado en octavos de final en los 65 kilogramos de lucha estilo libre. Beatriz Briones Fragoza finalizó en el quinto lugar de la final C del kayak individual 500 metros y Karina Alanís Morales culminó octava de la semifinal 4 de K1-500 metros.