El tiro con arco cumplió con un bronce por equipos, aunque quedó a deber en la modalidad mixta e individual.

Taekwondo en caída libre

Por segundo ciclo consecutivo, el taekwondo tuvo una pobre actuación. A pesar de ser una de las disciplinas con más cobijo económico del gobierno federal, ninguno de sus dos seleccionados alcanzó el podio pese a llegar con las credenciales necesarias.

María Espinoza logró la última presea para la disciplina en Río 2016 (bronce); a partir de entonces, ningún taekwondoísta ha podido figurar en el podio.

Gimnastas debutan

México participó por primera vez en la gimnasia rítmica por equipos. La selección dirigida por la tapatía Blajaith Aguilar no clasificó a la final del all around, pero abrió la puerta para buscar mejores resultados en el ciclo rumbo a Los Ángeles.

En la modalidad artística, Alexa Moreno no logró los resultados esperados al no clasificar a las finales all around y salto de caballo.

La natación artística, en tanto, regresó a un escenario olímpico después de 28 años. El equipo se ubicó en el octavo sitio con una rutina libre que dejó encantados a los jueces del Centro Acuático parisino.

Los de Francia podrían ser los últimos Juegos de la capitana Nuria Diosdado, tras representar a México en Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024.

Lo veo muy lejano, imposible , dijo sobre la posibilidad de extender su carrera.

La pedalista Daniela Gaxiola, la clavadista Alejandra Estudillo y Gabriela Rodríguez de tiro deportivo se despidieron de la cita veraniega con un grato sabor de boca al ubicarse en la sexta posición en las pruebas de keirin, trampolín de tres metros y skeet, respectivamente .

Tras conseguir históricos resultados en los Juegos Centroamericanos y Panamericanos, México no pudo continuar con el buen paso en París, de donde se despide con un sabor agridulce.