S

in perder la esperanza por una universidad mejor, una mezcla de indignación, tristeza e impaciencia me invadió al conocer la repetición del desalentador episodio de cada año. Seguro estoy de que el ánimo tampoco será bueno para las familias de las y los casi 130 mil aspirantes a estudiar una licenciatura que acaban de ser rechazados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (La Jornada 19/7/24, pág. 7). Algunas personas han tocado varias veces a las puertas de la institución; pasan los años y como resultado se vuelven a topar con la misma desgracia, no obstante haber concluido satisfactoriamente el bachillerato. ¿Qué espera a la juventud por no alcanzar el número de aciertos exigidos para superar el examen de admisión? ¡Vaya afán por cuantificar!

Muchos años antes de que el neoliberalismo se apoderara del país, la UNAM, como entidad autónoma, estableció el examen de ingreso para los estudiantes. El rector Ignacio Chávez fue quien dio la idea y los primeros pasos (aunque hay que tener presente que la universidad mexicana siempre ha sido selectiva, desde la Real y Pontificia Universidad de México), y el rector Guillermo Soberón fue el mayor defensor que pudo haberse encontrado. A partir de 1961, salvo los rectores Javier Barros Sierra y Pablo González Casanova (dos garbanzos de a libra, autores de medidas democratizadoras importantes: el pase automático o pase reglamentado , que aunque maltrecho, subsiste; así como la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades, tan desvirtuado), los rectores que han pasado por la UNAM se han ocupado de preservar el examen de admisión.