Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Sábado 10 de agosto de 2024, p. 13

La cita de ayer en el hospital tuvo un matiz diferente, no asistieron a un procedimiento médico, sino a divertirse, compartir y celebrar que la vida continúa. Durante varias horas, 10 adolescentes (siete niñas y tres niños) olvidaron que son pacientes del Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG), de la Secretaria de Salud, y celebraron sus 15 años acompañados de sus familiares.

Desde temprano llegaron al nosocomio, junto con sus mamás, para ser acicalados para la ocasión. Ahora la preocupación se centró en sus trajes, maquillaje y peinados.

Karla Valeria, ha pasado muchos de sus cumpleaños internada en el HIMFG a causa de su leucemia linfoblástica aguda (cáncer de la sangre), pero ninguno como el de ayer.

Estoy muy emocionada; no me imaginaba que iban a ser así mis 15 años, pensaba en sólo una comida familiar. Mi vestido (color coral) me gusta , así como sus tenis decorados para la fiesta, dijo a La Jornada.

A Elizabeth Campos, su mamá, se le llenan los ojos de lágrimas, porque pensaba que no iba a poder festejar los 15 años , y es que en el último año Karla Valeria ha estado muchas veces internada, se puso muy mal y estuvo en terapia intensiva .

Carlos Emilio, quien es tratado por estenosis subaórtica valvular y ha tenido cuatro cirugías cardiacas, la primera a los dos y medio años de vida, también festejó ayer sus 15 años.

Enfundado en un traje negro, con moño, pañuelo y cinto rojos, mencionó estar muy emocionado por la celebración y contó que su padecimiento no le ha impedido hacer las cosas que le gustan, sólo cuando ha tenido crisis han venido las limitaciones.

Magdalena García, su mamá, expuso emocionada: me siento muy orgullosa de mi muchachito, porque sí quería una celebración y nosotros no se la podíamos dar .