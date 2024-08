Varias veces me ha tocado oír el comentario entre los nativos de ¡qué bueno que volvieron a abrir el consulado!

Mas con el tiempo se entronizaron en dicha representación un conjunto de personajes de filiación blanquiazul que le fueron bajando la guardia y lo dejaron en su mínima expresión, no tanto porque se redujera el personal, sino porque éste se concretó a lo indispensable.

En fin, por decirlo con un poco de cursilería, que con frecuencia queda bien, a diferencia de lo que sucedió hace algunos años, el consulado de México en Barcelona, a pesar de mexicanos detractores, pone el nombre de nuestra patria muy en alto, además de que motiva el crecimiento de visitantes de ese país en el nuestro, lo mismo con fines comerciales y culturales que turísticos.

No puedo negarlo: en mis frecuentes viajes a Barcelona, con fines académicos y sanitarios, me pongo como pavorreal cuando oigo a los catalanes que comentan que ahora sí México tiene una digna representación, que abre su corazón y sus puertas a tantos catalanes que tienen motivos más que sobrados de gratitud por nuestro país.

No de balde fueron casi 20 mil los naturales de esa nación que encontraron refugio seguro en la nuestra y no pocos los que se quedaron aquí para siempre, lo que envidiaron muchos de aquellos que no lograron escapar del franquismo, el cual parece ser endémico entre los españoles.

No puedo hacerlo de otro modo: cada vez que ingreso al consulado de México en Barcelona no dejo de detenerme un momento para levantar la vista y contemplar los tres colores de nuestra bandera que ondea con elegancia singular mirando el cielo desde la parte alta de Barcelona.

Ya sé que soy cursi, pero tampoco dejo de suspirar por lo que soy: un ciudadano que lleva con gran orgullo en el bolsillo el pasaporte con el escudo del águila y la serpiente.