Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 10 de agosto de 2024, p. 6

A cinco días de que la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) califique la elección presidencial, Xóchitl Gálvez acusó a los magistrados de ser sumisos frente a Palacio Nacional, ceder ante la presión del poder , y permitir que desde ahí se opere el proceso sin mancha alguna para el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La ex candidata presidencial de la coalición opositora integrada por PAN, PRI y PRD acudió ayer a la sede del TEPJF para pedir tiempo, a fin de que antes de la sesión del lunes y miércoles próximos, programadas precisamente para finiquitar la contienda, se analice la conducta del mandatario.

Señores magistrados, es tiempo de ser valientes, yo no quiero que cumplan mis deseos, yo no quiero que anulen la elección, nunca he pedido eso, por un tema de ética no lo hice, pero sí que se diga claramente cuál fue la intervención del Presidente. Lo vio todo México y la historia juzgará , dijo.

Y mientras en el TEPJF alistaban el patio para las ceremonias de calificación de la elección, lo que encontró Gálvez fue una audiencia de dos horas con la magistrada presidenta, Mónica Soto, y otra de una hora con Reyes Rodríguez, aunque su principal interés era hablar con los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, autores del proyecto que declara improcedentes e inoperantes los 10 alegatos de la oposición y desecha el recurso de la ex candidata.