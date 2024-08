Me gustaría (encabezar la apertura), pero aquí está la Presidenta que vendrá a inaugurarlo, estoy contento aquí donde empieza nuestra patria, con gente tan buena en Ciudad Juárez , comentó López Obrador en entrevista colectiva desde la ventana de la camioneta que lo trasladó –acompañado por Sheinbaum– del Aeropuerto Internacional Abraham González a los terrenos del antiguo hipódromo, donde se construyó el hospital que permanecía inconcluso desde 2015, cuando el entonces gobernador César Duarte Jáquez lo inauguró, aunque sólo tenía completa la fachada, mientras por dentro estaba en obra negra.

Queja de Alfaro

Enrique Alfaro, gobernador emecista de Jalisco, se quejó de no tener comunicación directa ni contacto con Sheinbaum y comentó que sus razones tendrá , luego de que no fue invitado a la reunión que sostuvo con mandatarios de la región Occidente del país, el 7 de agosto en la Ciudad de México.

Soy gobernador constitucional, no estoy cuestionado por un procedimiento de carácter electoral y pues no he tenido comunicación con la presidenta electa , afirmó.

Continúan los preparativos en la Cámara de Diputados

Asimismo, ayer se realizó en la Cámara de Diputados la quinta visita del equipo de transición de la virtual presidenta electa para revisar la logística de la ceremonia de toma de posesión del próximo primero de octubre.

La comitiva de seguridad que recorrió de nueva cuenta pasillos y áreas abiertas de la Cámara –integrada por una decena de personas– definió que, tras ingresar por la puerta 1, en la calle Emiliano Zapata, las personas que entren al recinto se encontrarán con una carpa y una mesa, en la cual se les indicará por dónde pueden transitar.

Se prevé que desde ese punto los invitados a la ceremonia de transmisión del Poder Ejecutivo puedan dirigirse al patio principal de la Cámara, el edificio A y sus palcos y galerías.

(Con información de Juan Carlos G. Partida, corresponsal, y Fernando Camacho Servín)