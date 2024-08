Alonso Urrutia y Laura Poy

Periódico La Jornada

Sábado 10 de agosto de 2024, p. 3

En lo concerniente al traslado y captura de los narcotraficantes Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, no hay cooperación de parte del gobierno de Estados Unidos , sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Nos han dado información insuficiente, muy elemental, muy general , subrayó el mandatario; dijo que por ahora no se contempla presentar una nota diplomática, pues se esperará un reporte más amplio.

Sostuvo que se trata de un asunto muy delicado, por lo que se requiere conocer lo sucedido, pues no queremos confrontación entre las bandas del crimen organizado . Mencionó que de acuerdo con el seguimiento que se tiene en México de los homicidios registrados, entre 70 y el 75 por ciento están asociados al enfrentamiento entre dichas bandas; eso causa mucho sufrimiento, muchas muertes .

En conferencia, expresó numerosas dudas del gobierno mexicano ante la escasa información proporcionada por su contraparte estadunidense: ¿qué pasó con el piloto?, ¿qué hicieron con el piloto?, ¿quién era? Y, desde luego, ¿de dónde salió el avión? Queremos saber más sobre la negociación, si fue un acuerdo o como llegó a declarar el abogado de Zambada que lo habían detenido. Saber bien esto. Vamos a esperar .