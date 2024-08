De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 10 de agosto de 2024, p. 3

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reveló que Ismael El Mayo Zambada fue llevado contra su voluntad a la Unión Americana, de acuerdo con la evidencia al momento de llegar , y que Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, se entregó de manera voluntaria al gobierno de su país. Además de ello, especificó que no se usaron recursos de Washington en la captura.

En conferencia de prensa –a la cual se convocó ayer con menos de una hora de antelación, por lo que muchos medios no pudieron asistir–, el diplomático subrayó que el hecho de que ambos presuntos narcotraficantes se encuentren bajo custodia representa un duro golpe para frenar el tráfico de drogas sintéticas, como fentanilo y sus precursores .

Salazar enfatizó que no se utilizaron recursos estadunidenses en la rendición. No fue nuestro avión, ni nuestro piloto ni nuestra gente, y tampoco se presentó un plan de vuelo ante las autoridades de su país. Estamos en el entendido de que el vuelo salió de Sinaloa y aterrizó en Santa Teresa, Nuevo México. El piloto no era un empleado ni fue contratado por el gobierno de Estados Unidos, y no es ciudadano estadunidense , destacó el diplomático. Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador había formulado varias preguntas sobre el tema.

A los arrestos de Guzmán López y Zambada, afirmó Salazar, se suman otros, como los de Rafael Caro Quintero, Ovidio El Ratón Guzmán y Néstor Isidro Pérez, El Nini. Lo anterior, subrayó en varias ocasiones, se ha hecho en cooperación con el gobierno mexicano y con respeto a su soberanía.