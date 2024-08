H

ace 40 años, un día de agosto como hoy, se publicó mi primer texto sobre derechos humanos de la infancia, en el Semanario Punto, de Benjamín Wong. Seis meses antes, el 5 de febrero, Manuel Buendía apadrinaba en su bautizo a mis hijas gemelas. El 30 de mayo siguiente lo asesinaron. Fue el primer periodista víctima de narcopolíticos. El 19 de septiembre del mismo año nació La Jornada; aquí empecé a publicar con apoyo de doña Carmen Lira y Miguel Ángel Granados Chapa.

Mientras hacía la carrera de sicóloga en la UNAM, entre 1973 y 1978, tuve la fortuna de trabajar en la mejor etapa del Conacyt, con sus dos primeros directores, los doctores Gerardo Bueno y Edmundo Flores. Yo escribía guiones para divulgación de la ciencia en radio y televisión, y junto con Alejandro Aura éramos locutores. Manuel Buendía era director de Comunicación y Difusión y nos daba grandes lecciones de vida y de periodismo. Se hacían libros extraordinarios y una revista de colección.