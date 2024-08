E

n su conferencia de prensa de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó la falta de cooperación de Estados Unidos en el caso de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, y reiteró su exigencia de que Washington entregue un informe completo sobre la detención de los capos mexicanos que tuvo lugar en territorio estadunidense el 25 de julio pasado. El mandatario señaló que hasta ahora no se ha esclarecido si fue un acuerdo, si quienes llevaron a cabo esto fueron las dos personas por su voluntad o intervino alguna agencia extranjera , pero se dijo convencido de que no participó ninguna dependencia del gobierno mexicano.

Horas después, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ofreció una conferencia de prensa en la cual respondió algunas de las preguntas planteadas por el Ejecutivo, pero mantuvo ocultos aspectos centrales de la cadena de acontecimientos que llevó al encarcelamiento de los cabecillas del cártel de Sinaloa. De acuerdo con el diplomático, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán se entregó de manera voluntaria, mientras la evidencia al momento de llegar indica que Zambada fue llevado contra su voluntad . Asimismo, deslindó a la administración de Joe Biden de cualquier responsabilidad en el traslado de Zambada a Estados Unidos, en el cual no se utilizaron recursos estadunidenses; no fue nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente . Sobre el timonel de la aeronave abundó que no era un empleado ni fue contratado por el gobierno de los Estados Unidos, ni algún ciudadano estadunidense .

Lo que el embajador no aclara es si la entrega voluntaria de Guzmán López y los métodos (de los cuales tampoco se informa) empleados por éste para hacer que El Mayo lo acompañara en el vuelo rumbo a su arresto fueron una idea espontánea del presunto narcotraficante o si resultaron de un acuerdo previo entre el hijo de El Chapo y las autoridades estadunidenses.