Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 10 de agosto de 2024, p. 24

Madrid. El ex presidente de Cataluña Carles Puigdemont publicó anoche su primer mensaje en redes sociales desde Bélgica luego de protagonizar, con su sorpresiva aparición en un mitin en Barcelona y luego su fuga, el debate parlamentario de la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat, quien gobernará la región los próximos cuatro años.

Puigdemont, quien tiene una orden de arresto en su contra por el delito de malversación de caudales públicos, arremetió contra el gobierno catalán al acusarle de desatar una caza de brujas y de auspiciar una oleada represora .