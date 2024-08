Al mismo tiempo, la certificación conlleva que habrá ciertas zonas y productores de maíz nativo legalmente reconocidos, lo cual además de dividir las comunidades según quien entre o no al supuesto negocio, es base para definir áreas donde supuestamente no se podría sembrar transgénicos. Eso podría sonar bien, pero es lo contrario: deja todo el resto del país como zona donde sí se pueden sembrar transgénicos, que es lo que las empresas festejaron cuando se aprobó la llamada Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo ( https://tinyurl.com/4tpe5rna ).

El maíz es nativo en México, porque es su centro de origen para todo el planeta. No es un tipo o una variedad de maíz que se puede aislar y catalogar, sino una enorme diversidad de maíces, producto del trabajo colectivo de muchas indígenas, campesinas y sus comunidades que desde hace 10 mil años han ido produciendo en un diálogo continuo con las semillas, con otras plantas y cultivos, con los suelos, con los vientos y lluvias, con todo el medio en el que se desarrollan, y con toda la comunidad de la que son parte, con los gustos, necesidades y condiciones de las comunidades que alimentan al maíz que las alimenta. Es un proceso colectivo, dinámico, de enorme riqueza y sofisticación. El maíz nativo no es una semilla solamente, tratarlo así es como decir que una persona es una mano u otra parte aislada de un cuerpo. Como recuerda Ramón Vera Herrera en un artículo importante para entender lo que está pasando, el maíz no es una cosa, es un entramado de relaciones (Ver ¿Quien le teme al maíz mexicano libre de transgénicos? Ojarasca, julio 2024, https://tinyurl.com/49zm9m7c).

Pretender que esa complejidad se puede aislar, clasificar y poner en un banco de genes, como afirman esos proyectos, es una falacia. Se pueden identificar características generales (color, forma, tipos de grano, tiempo de maduración y otras), pero el maíz nativo es mucho más y siempre parte de un proceso dinámico. Mantener sus características dentro de cierto rango en sucesivos periodos de siembra es parte del complejo conocimiento que han desarrollado las y los campesinos en sus territorios y comunidades. Las comunidades campesinas e indígenas que crearon y siguen manteniendo el maíz nativo necesitan que se respeten sus derechos integrales, sus territorios y formas de vida y subsistencia, no que se les gotee selectivamente apoyos parciales decididos por otros, que además, como en este caso, derivan en nuevas amenazas de patentamiento y discriminación. Apoyar al maíz nativo es apoyar a los pueblos del maíz, en sus propias condiciones.

*Investigadora del Grupo ETC