París. La niña que corría descalza alcanzó la gloria deportiva. La dominicana Marileidy Paulino conquistó el único título que le faltaba en la prueba de los 400 metros para convertirse en una estrella del atletismo, el oro olímpico; una proeza que culminó con un récord.

La victoria en París 2024 cierra un ciclo de éxitos. Paulino ya presumía los títulos del Mundial de Budapest, los Juegos Panamericanos de Santiago y de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador. Ahora, al cruzar la meta, la dominicana se arrodilló con devoción para celebrar una hazaña que trasciende lo deportivo.

Era la única medalla que faltaba para un ciclo de oro, que he conseguido además en poco tiempo , dijo con su timidez habitual. Quería un récord mundial olímpico o mundial. Me he esforzado mucho y no me lo creo aún , agregó.

Paulino refleja la perseverancia en medio de las complejidades. En las pistas de su natal República Dominicana destacaba por su velocidad y por correr descalza, la falta de recursos le impedía comprarse unas zapatillas deportivas.

En un momento tuve unas zapatillas prestadas y al final pude comprarme unas, por ahí siguió la historia , señaló hace unas semanas al recordar los pasajes que recorrió hasta las pistas de París.

Con un récord olímpico de 48:17 segundos, superó así en el podio a la bareiní Salwa Eid Naser (48.53) y a la polaca Natalia Kaczmarek (48.98), plata y bronce respectivamente.

Es la primera presea olímpica que consigue una mujer de República Dominicana en una prueba individual. Desde Tokio 2020, Paulino ya había hecho historia al conseguir la plata en los relevos 4x400.

En el fondo, la keniana Beatrice Chebet, plusmarquista mundial, se coronó en los 10 mil metros (30:43.25), cuatro días después de ganar los 5 mil metros, por lo que logró el doblete del fondo.

Canadá (37.50 segundos) consiguió su segundo título en la historia en el relevo 4x100 metros en una final en la que el favorito equipo de Estados Unidos se equivocó en un cambio de testigo y fue descalificado. En la rama femenil, las estadunidenses se llevaron el oro con un crono de 41.78.

Rai Benjamin, de Estados Unidos, derribó de su pedestal al noruego Karsten Warholm al derrotarlo para coronarse en los 400 metros vallas con un tiempo de 46:46 segundos.

La alemana Yemisi Ogunleye triunfó por primera vez en el lanzamiento de bala y la belga Nafissatou Thiam ganó por tercera ocasión seguida en el heptatlón.

