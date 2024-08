El grupo, que debió buscar hace un año refugio en un búnker en Israel cuando se desató un conflicto bélico en la región, ahora demostró su fortaleza mental para desta-car en el escenario de La Chapelle Arena en París 2024.

Con canciones como Staying Alive, September, Born To Be Alive e YMCA, las mexicanas realizaron una exhibición alegre y llamativa en las pruebas de cinco aros, cintas y pelotas, pero ciertos errores les impidieron tener una puntuación alta. Así, cerraron con un total de 57.500 unidades para ubicarse en el lugar 12, sin poder avanzar a la final del all around.

México obtuvo su primer boleto en la historia a la competencia de gimnasia rítmica de unos Olímpicos después del subcampeonato que obtuvieron en los Panamericanos de Santiago 2023.

Los Juegos nos dejan una experiencia muy grande, estamos muy emocionadas, sentíamos el peso de ser las primeras en la histo-ria de nuestro país , dijo la entrenadora Aguilar tras la presentación en París.

Por su parte, las ondinas Nuria Diosdado y Joana Jiménez finalizaron en la décima posición en la rutina técnica de dueto de natación artística. Con una presentación de alto grado de dificultad e inspirada en la década de los años 80, las tricolores consiguieron una calificación final de 238.9383 puntos.

La competencia fue dominada por China, quienes fueron las últimas en saltar a la piscina y lograron una puntuación de 276.7867. Las tricolores buscarán este sábado las medallas cuando concluyan la competencia en la rutina libre.

Emiliano Hernández clasificó a la final de pentatlón moderno, tras ocupar el tercer lugar de la semifinal A y buscará hoy la hazaña de una medalla olímpica, tal como lo consiguió su hermano Ismael con el bronce en Río 2016.

Paulo Strehlke logró el mejor tiempo para México en la competencia de aguas abiertas al terminar en el lugar 12 con un crono de 1:56:28.4. Daniela Gaxiola y Yuli Verdugo fueron eliminadas de la prueba individual de velocidad de ciclismo, mientras Karina Alanís y Beatriz Briones terminaron en el segundo lugar de la final B en K2-500 metros de remo.

En atletismo, Tonatiú López quedó eliminado en los 800 metros tras registrar 1:50.38 minutos y obtener el octavo lugar del primer heat en la semifinal. Gaby López se ubicó en el lugar 32 y María Fassi en el 57 después de la tercera ronda del golf.