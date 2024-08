▲ De Mazatlán hasta Roland Garros, el apoyo para el pugilista tricolor no cesó. Foto Irene Sánchez y Afp

Irene Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 10 de agosto de 2024, p. 8

Mazatlán, Sin., Toda una romería, un carnaval, con música de banda, mariachis, batucadas, ceviches y cervezas, celebraron vecinos, niños, jóvenes y habitantes de Mazatlán la medalla de plata que obtuvo el boxeador Marco Verde, El Green, en la colonia Montuosa donde vive el pugilista.

Las porras de Marco, Marco eran coreadas por la multitud, seguidas de aplausos y gritos de arriba, Marco ; vamos . La emoción crecía entre los presentes y ya sonaba el mariachi a ritmo de “...que me toquen el Torito, pa’que vean cómo me pinto, ay, ay, ay ¡Ay, mamá por Dios! Por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora...” y algunos se echaban un trago de caguama .

El primer round empezó al mediodía, en pleno solazo, a las 12:30 hora local, con 35 grados de temperatura. Los que se encontraban a la intemperie empezaron a sudar y los ánimos explotaron cuando subió El Green, los gritos siguieron, animosos, querían que llegaran hasta París para desear buena vibra .

David Pérez, uno de los organizadores del barrio, felicitó al pugilista. Marco, estamos contigo campeón, eres plata, pero con corazón de oro. Gracias por poner muy en alto el nombre de la Montuosa, de Maza-tlán y de México .

En este lugar, se anunció, que en un rincón de la colonia se pinta-rá un mural con la imagen del joven medallista de 22 años, quien desde los 10 está boxeando, además de la enorme fiesta con la que será recibido a su regreso a Mazatlán.

Las calles de la avenida Josefa Ortiz y 13 de Mayo, desde las 7 de la mañana, fueron cerradas ante la multitud de personas que acudieron desde temprano para bailar al ritmo de la música de tambora, agitando banderas, pancartas, con la foto del Green, ondeando la bandera tricolor, deseándole éxito en su combate en los Juegos de París.

A esas horas el comité municipal del Deporte y personal del Ayuntamiento instalaron un templete y una gran pantalla, cientos de sillas resultaron insuficientes, obligando a que muchos permanecieran parados, algunos con paraguas ante la inclemencia de la temperatura. Todos siguieron el combate, al final nadie se desanimó y aplaudieron con fuerza y estalló la música de tambora.