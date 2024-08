¿A qué hora va a pelear el mexicano? , se preguntaba la gente con genuino interés en las calles de este país. Había expectativa por la posibilidad de una medalla dorada y muchos no recalaban en la realidad de que el boxeo olímpico tricolor que no ha ganado un título desde 1968, cuando Ricardo Delgado y Antonio Roldán conquistaron los únicos dos oros que tiene el pugilismo en los Juegos.

El primer episodio mostró a un uzbeko bien entrenado en el arte de hacer puntos y contragolpear. A diferencia del boxeo profesional, en el cual se valora el daño y la iniciativa que muestran los contendientes, en la modalidad olímpica lo importante es marcar con golpes claros. Puntuar, le dicen.

Muydinkhujuaev supo dominar en el primer episodio. Puntuaba ante Verde y se escabullía para no ser alcanzado. El mazatleco buscaba el cuerpo para golpear con mayor poder, sacar un poco de ese sazón fajador y fiero que se reconoce en el boxeo mexicano profesional.

Para el segundo episodio, Verde logró meterse más al combate. Cada impacto que lograba sacudían al asiático, pero este sabía que lo importante era marcar, así que con astu-cia lograba su cometido y se esfumaba con hábil juego de piernas.

La desventaja ante los jueces se anticipaba. Verde y su esquina lo sabían. El mexicano salió como quien está dispuesto a dejar todo con tal de revertir la realidad. Si existe un rasgo distintivo del boxeo tricolor este es el que lo representa por encima de cualquier otro. El de Mazatlán se fue a perseguir al uzbeko, quien huía hábil y ágil, con las piernas veloces para acercarse y meter el puño y de inmediato retroce-der de un salto. La réferi tuvo que intervenir para decirle al asiático que no rehuyera tanto al comba-te, que se acercara al menos para demostrar que quería pelear y no sólo cuidar su cuota de puntuación.

Al finalizar el combate, en la esquina del uzbeko sabían que así es como se gana en unos Olímpicos y lo festejaron antes del veredicto. La réferi levantó el puño a Muydinkhujuaev como vencedor; Verde demostró también su entereza deportiva y lo felicitó sin falsas cortesías. El mexicano sabía que lo había intentado con honestidad, pero el rival supo plantear mejor la estrategia.

La medalla de plata de Verde es la número 14 del boxeo olímpico para México, sólo detrás de las 17 con las que cuenta en clavados. Es la cuarta que se consigue de segundo lugar en la historia de los Juegos. Habrá que esperar para que otro tricolor consiga el sueño dorado en el cuadrilátero, pero con Verde recordaron la ilusión olímpica.

Después del combate, el maza-tleco dijo que le emocionaba la idea de haber detenido al país por 15 minutos y que siempre estuvo en mente además que tenía una deuda con su padre y su abuela.