Concluyó: Por eso, en Chiapas, la agenda pública tiene una deuda pendiente con sus incansables y dedicadas mujeres .

De ahí su afán de dar a la mujer en la arqueología su verdadera identidad, para lo cual la investigación que realiza en pos de su doctorado se dirige a la arqueología con enfoque de género; el propósito ideal debería ser sacar a la luz a la mujer olvidada, asignándole su verdadero papel en la sociedad del pasado, y restudiar el rol del hombre, con el fin de desmitificar las actividades sociales que el androcentrismo imperante le otorgó. La galardonada dijo que espera llegar a explicar el papel que desempeñaron las mujeres del clásico maya, en particular las de la nobleza .

Con 30 años dedicada a su profesión, subir montañas y trabajar tierra milenaria, descifrando jeroglíficos e identificando colores de antaño de la prehistoria de su estado, López Jiménez narró su procedencia familiar y su sueño realizado de ser arqueóloga, y de seguir escudriñando el pasado prehispánico de Chiapas, del que me siento heredera, con la única finalidad de entender quiénes somos como y cuál es nuestro lugar en este mundo .

La decimoctava portadora de la medalla reconoció que no fue lectora precoz, pues los libros no eran accesibles para ella, además de que no todas las mujeres tienen el privilegio de la lectura; compartió que el primer libro que leyó de Rosario Castellanos fue Oficio de tinieblas, que la conmovió profundamente, no en términos intelectuales, sino humanos ; pasó de la pena al dolor de los personajes, a la rabia, a la impotencia y a la indignación, dijo.

Reconoció que nunca había leído a nadie que describiera de manera tan exacta la opresión y el menosprecio de que eran objeto los indígenas, y el maltrato y el abuso del que eran víctimas las mujeres, las indígenas y las ladinas por igual.

Citó a poetas como Mikeas Sánchez, Ruperta Bautista, Adriana López, Enriqueta Lunes y Juana Karen Peñate, a quienes no hay que ver como excepción, sino como regla común , aseveró.