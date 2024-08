En el documento recomendatorio, se indicó que además de documentar las violaciones a los derechos de las víctimas también falló la buena administración pública con relación a la protección civil, que en este caso no se cumplió.

Sin embargo, ante la falta de cumplimiento de hechos que pudieron evitarse y no lo hicieron, la CDHCDMX determinó que la omisión del Sistema de Aguas de la Ciudad de México al no realizar las acciones de mantenimiento y supervisión necesarias por no reponer la tapa, fueron los que generaron un entorno inseguro y riesgoso que ocasionó la muerte de Esmeralda y Sofía , expresó la presidenta de la CDH local.

Por lo anterior, se recomendó al sistema de aguas crear un plan de reparación del daño integral a la madre de las jóvenes y ofrecer una disculpa por escrito como acto de responsabilidad.

Además, sugiere la colocación de una placa en memoria de las mujeres fallecidas e integrar la investigación que terminó en recomendación a la investigación que se sigue en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por los hechos ocurrido el 10 de noviembre de 2022.

En la citada fecha, Esmeralda y Sofía salieron de su casa para asistir a un concierto en el Palacio de los Deportes, pero ya no regresaron, recordó Elvira, quien señaló que desde entonces camina muerta en vida.