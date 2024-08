Su designación se dio por consenso luego de que el ex alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, decidió no contender por el cargo.

Al final, Ayala Zúñiga decidió también retirar su propuesta para lograr un acuerdo y ya no hubo necesidad de votar la vicecoordinación con Ruiz como candidata única.

En la sesión, que se prolongó por más de tres horas y tuvo la intervención de las comisiones nacionales de Elecciones y de Honestidad y Justicia, la disputa se dio por la vicecoordinación entre la diputada Yuriri Ayala Zúñiga y Ruiz Aguilar, ligada al grupo del ex alcalde de Cuajimalpa, el ex priísta Adrián Rubalcava, senador electo por el PVEM.

Antes de la asamblea en la sede estatal del partido, Romo informó en sus redes sociales: he decidido no participar en el proceso de selección de coordinador, debido a que se me han encomendado otras tareas dentro de nuestro movimiento .

Al concluir el proceso electivo, Bravo dijo que Morena llegará a la tercera legislatura del Congreso de la Ciudad de México con un grupo parlamentario fuerte, con un proyecto de nación y de ciudad para construir el segundo piso de la Cuarta Transformación y para defender los derechos de los capitalinos.

Adelantó que tendrán como prioridad la agenda de Sheinbaum en lo que les corresponda, en temas como derechos de las mujeres, así como de la jefa de gobierno electa, Clara Brugada Molina, de la que resaltó el de sistema de cuidados.

Ante las posturas beligerantes de la oposición, en particular del PAN, Bravo sostuvo que se actuará de manera responsable y estarán abiertos al diálogo para construir acuerdos en beneficio de los capitalinos, pero advirtió que no estaremos a caprichos .

Morena llegará a la tercera legislatura con 24 diputaciones y con sus aliados del PT y PVEM sumará 43, con lo que supera los 34 para tener mayoría simple, pero les faltará un voto para alcanzar la mayoría calificada de tres cuartas partes del pleno requerida en algunas votaciones como las reformas a la Constitución local y la designación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia, asunto que Bravo señaló también entre las prioridades de la bancada.