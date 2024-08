México, que es el país que los pierde, se daña más, porque cuando una nación como Estados Unidos recibe a este joven, ya no tiene que invertir en jardín de niños, primaria, secundaria y preparatoria, sino sólo en la ultima parte y aquí que ya se hizo todo eso, nuestro país no se ve beneficiado de ese talento .

Desafortunadamente, recalcó el especialista, se ha acelerado la pérdida de cerebros, una de las causas es el pesimismo. “Hay jóvenes que físicamente están aquí, pero su mente ya está en otro país, son adolescentes de 15 años. Cuando un alumno de 15 años dice: ‘yo estudie la universidad o la maestría, me voy a ir a otra nación’, físicamente siguen aquí, pero su mente ya esta en otro lado y se empiezan a preparar para irse”.

Tenemos, abundó, mínimo una fuga de cerebros de 150 mil al año. Hay varias causas por las que los jóvenes deciden irse: “dicen que aquí ya no hay nada que hacer, que tienen que marcharse a otro país para desarrollarse, aún no terminan la prepa y ya están pensando que no van a buscar empleo porque no lo voy a encontrar, ni siquiera lo intentan. Eso es algo que también motiva mucho la fuga de cerebros, que ha aumentado desde la pandemia, porque hay pesimismo sobre el país”.