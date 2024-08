La organización, encabezada por la secretaria de acuerdos del décimo tribunal colegiado en materia del trabajo, Patricia Aguayo Bernal, señaló en un comunicado que su movimiento no requiere al sindicato para el paro, debido a que no se busca una huelga, sino el derecho de los trabajadores a la libre manifestación , ya que irán en coalición con titulares de cada órgano jurisdiccional.

Entre los pendientes a resolver se encuentra cómo será la declaratoria de días inhábiles , a fin de que no se consideren faltas los que dure el paro; refieren que si la mayoría (de secretarios que aglutina Circuitos Unidos) decide un paro total sin guardias, la Jufed se sumaría a la decisión .