De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 9 de agosto de 2024, p. 6

Aun cuando dijo que no entraría en una polémica todos los días con el ex titular del INE Lorenzo Córdova para explicar el fundamento constitucional en la asignación de diputaciones y senadurías plurinominales, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la incongruencia, pues en el pasado defendió un modelo de asignación de esos cargos por cada partido y ahora argumenta que debe aplicarse por coalición.